Форвард «Ванкувера» пропустит начало сезона: что случилось с Дакотой Джошуа

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

У форварда «Ванкувера» Джошуа обнаружили рак яичек

Форвард «Ванкувера» пропустит начало сезона: что случилось с Дакотой Джошуа

Фото: www.globallookpress.com / Ben Nelms

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В минувшем сезоне хоккеист установил рекорд карьеры НХЛ.

У нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дакоты Дшошуа обнаружили рак яичек. Об этом сообщили в социальных сетях «Ванкувера».

«Этим летом я обнаружил уплотнение на одном из яичек, которое врачи позже диагностировали как рак яичек», — цитирует Джошуа NXL.

Известно, что злокачественное новообразование уже удалили, но форвард не сможет присутствовать на ближайших играх из-за периода реабилитации. Джошуа также рассказал, что очень тяжело перенес страшную новость, но ему помогла поддержка близких. Спортсмен верит, что скоро все наладится и он вновь выйдет на лед. В планах Дакоты успеть сыграть в ближайшем сезоне хотя бы под конец.

В 28 лет хоккеист рекорд карьеры в НХЛ набрав невероятное количество очков. За 63 игры в сезоне 2023–2024 годов — 32 очка, а в 13 играх плей-офф Кубка Стэнли — еще восемь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-нападающий сборной Италии Скиллачи скончался после длительной болезни.

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