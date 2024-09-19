«К этому привыкаешь»: звезда «Молодежки» Никифоров рассказал о некультурных фанатах

Артиста часто узнают на улицах, однако отношение публики порой его расстраивает.

Знаменитый актер театра и кино Денис Никифоров, получивший всенародную известность благодаря роли в сериале «Молодежка», не понимает поклонников, стремящихся заполучить с ним фотографию, не зная даже имени. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru во время презентации проекта исполнительницы Сони Марковой под псевдонимом MARSO.

Актер поделился, что его узнают на улицах довольно часто, к чему он давно привык. Однако артист не приветствует проявление неуважения со стороны фанатов. Дело в том, что многие подходят к кумиру, обращаясь по имени персонажа, которого играет знаменитость. Такой расклад совсем не устраивает звезду, и он искренне требует, чтобы его не отождествляли с популярным тренером по хоккею Сергеем Макеевым.

«На самом деле, к этому привыкаешь. Говоришь, что: „Я не Сергей Петрович. Я Денис Евгеньевич“. Это вводит в ступор людей. Компьютеры вам в помощь и просторы интернета тоже. Но подходят зачастую даже не зная, как зовут любимого артиста», — негодует Никифоров.

Он признался: такое отношение, к сожалению, раздражает. Ведь если поклонник действительно любит актера, он обязан знать хотя бы его имя, разделяя личность человека и персонажа, которого он играет.

Именно поэтому артист не осуждает коллег, которые отказываются делать фото с некультурными поклонниками. Бороться с таким, считает Никифоров, никак нельзя — все зависит исключительно от чувства такта фаната и его воспитанности, которую когда-то привили ему родители.

Некоторые сходства с Макеевым, отметил наш собеседник, конечно, присутствуют в реальной жизни. Так, со своим героем Никифоров близок благодаря профессиональной сфере — по его словам, профессии тренера и актера очень похожи. И спортсмены, и артисты, подчеркнул Денис Евгеньевич, тренируются и репетируют, по вечерам играют на собственных «сценах», а также слушают своего «тренера-режиссера».

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