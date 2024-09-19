В Польше обнаружили загадочную могилу «ребенка-вампира» без головы

По мнению ученых, захоронение принадлежит к раннему Средневековью.

В Польше во время раскопок неподалеку от исторического кафедрального собора в Хельме археологи обнаружили останки «ребенка-вампира», похороненного специальным образом. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Исследователи наткнулись на странную находку во время работ в епископском саду. Своеобразное место захоронения было отмечено двумя столбами, обращенными на восток и запад.

Тело ребенка было погребено лицом в землю, туловище обезглавлено, а также обложено камнями. По словам специалиста, верующие хранили людей подобным образом, будучи уверенными, что умерший является «демоническим существом» и может попытаться «выбраться из могилы».

Рядом с загадочным местом уже обычным образом был похоронен другой ребенок. Даты обоих погребений приравниваются к раннему Средневековью, примерно XVIII веку.

Ученые планируют исследовать скелеты, чтобы установить, в каком возрасте умерли дети.

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