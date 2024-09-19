Путин анонсировал создание к 2030 году 48 научных центров по проектированию БПЛА

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 17 0

Этот национальный проект является одним из важнейших для укрепления суверенитета страны.

Путин анонсировал создание к 2030 году 48 научных центров по проектированию БПЛА

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Президент РФ Владимир Путин анонсировал создание 48 научно-производственных центров, в которых будут разрабатывать, испытывать и производить беспилотные летательные аппараты. С таким заявлением он выступил в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения в Санкт-Петербурге.

«Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центрах. До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, с этого года в России действует национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Он нацелен на содействие развитию производства компонентов и материалов для отечественных дронов.

Глава РФ отметил, что реализация указанного проекта является ключом к суверенитету России в технологической сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия смогла кратно нарастить выпуск особо востребованных вооружений, а также улучшить их характеристики на основе опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

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