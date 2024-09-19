Россия смогла кратно нарастить выпуск особо востребованных вооружений, а также улучшить их характеристики на основе опыта, полученного в ходе проведения спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения в Санкт-Петербурге.

Глава государства подчеркнул, что сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса работают ритмично, четко. По его словам, ОПК делают все необходимое, чтобы поставить войскам, находящимся в зоне СВО, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку.

«Благодаря такому труду работников отрасли впуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы, исходя из специфики боевого применения», — заявил Путин.

В ходе заседания Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. Он подчеркнул, что в России всегда гордились «оборонкой», ведь конструкторы, инженеры, рабочие и управленцы создают уникальное оружие и технику, которое помогает воинам побеждать врага.

«В нашей стране всегда гордились оборонкой — конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику и тем самым помогали нашим воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России», — сказал глава государства.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил центр по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Глава государства сообщил о своих планах побывать на оборонном предприятии накануне.