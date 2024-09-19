Фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries доставили в суд

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 24 0

В отношении супруга главы компании возбуждено уголовное дело по ряду серьезных статей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries доставили в Басманный суд Москвы. Эксклюзивные кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Трагедия у офиса компании, который расположен в столичном деловом комплексе «Романов двор», произошла 18 сентября. Бывший супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, с которым предпринимательница находится в процессе развода, подъехал к офису в сопровождении нескольких человек. У бизнесмена завязался конфликт с охраной, после чего раздались выстрелы.

В результате перестрелки погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Татьяна Бакальчук выступила с обращением к правоохранительным органам и заявила, что это была настоящая попытка рейдерского захвата компании. По ее словам, никакой встречи с почти бывшим супругом на этот день у нее запланировано не было.

При это сам Владислав был сперва доставлен в отделение полиции для дачи показаний, а затем арестован на двое суток. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статьям: УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бакальчук обеднела на $3,8 млрд после слияния Wildberries с Russ.

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