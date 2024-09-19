Целитель или шарлатан? Кашпировский возобновил магические сеансы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 967 0

Анатолий Кашпировский сбежал от журналистов после сеанса в Москве

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Экстрасенс провел уже три встречи в Москве. Планирует посетить и Северную столицу.

Главный экстрасенс 90-х Анатолий Кашпировский возобновил деятельность и проводит магические сеансы в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

На встречи с 85-летним «целителем» приходят около 300 человек в надежде излечить свои недуги. В этот раз экстрасенс «лечит» с помощью «заряженной» соли, своих фотографий и флешек с песнями.

Несмотря на неоднозначную репутацию Кашпировского, толпы ломятся на встречу со своим кумиром. К слову, ядро целевой аудитории Кашпировского составляют мужчины и женщины в возрасте старше 40 лет, которые искренне убеждены в действенности методов экстрасенса.

«Это встреча с гениальным человеком, который миллионам помог»;

«Я считаю, что он не мошенник и не шарлатан. Когда сейчас попросили прочитать текст до и после, я прочитала текст после без очков — у меня зрение улучшилось»;

«Я приехала с Германии, и он вылечил мои аллергии», — убеждают журналистов последователи.

После мероприятия Анатолий Кашпировский вышел под аплодисменты своих поклонников, которые кричали ему вслед: «Народ вас любит!». Стоит отметить, что в тот момент толпа агрессивных фанатов не позволила корреспонденту даже близко подойти к «целителю». Они нагло оттолкнули журналиста и вырвали микрофон из его рук.

Согласно афише, в Москве прошло уже три сеанса, еще один запланирован на 20 сентября. К слову, Кашпировский уже анонсировал свои выступления в Петербурге. Существует информация, что билеты на мероприятия продавались по цене от трех до девяти тысяч рублей. Индивидуальный прием экстрасенса стоит около 25 тысяч рублей.

Анатолий Кашпировский получил известность в конце 1980-х годов, став автором собственной программы. А международную славу ему принес телемост Москва-Киев, в ходе которого Кашпировский якобы проводил хирургические операции без наркоза.

Кроме того, он был депутатом первого созыва Госдумы от партии ЛДПР. Затем экстрасенс переехал в Соединенные Штаты, где зарабатывал на лечении иммигрантов из стран бывшего Советского Союза. В 2020 году он завел собственный YouTube-канал, где снова начал проводить «оздоровительные сеансы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как нормативные акты связаны с магией.

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