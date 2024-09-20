«Прорабатывали эту травму»: какая ответственность легла на Анну Чурину в 8 лет

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 35 0

Актриса Анна Чурина в 8 лет стала следить за младшими сестрами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Теперь артистка понимает, что взрослеть ребенок должен несколько позже.

Известной актрисе Анне Чуриной — звезде сериала «Жизнь по вызову — пришлось повзрослеть очень рано. Артистка с малых лет начала заботиться о двух младших сестрах, что оставило определенные ментальные травмы на психике знаменитости. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Маме снова 17».

Кино повествует зрителям необыкновенную историю — юная 17-летняя девушка чудесным образом взрослеет и просыпается 36-летней. Теперь она директриса школы и обязана взять на себя ответственность не только за родное учебное заведение, а также за сына-старшеклассника.

Как призналась Чурина, она прекрасно понимает растерянность главной героини. Еще ребенком, всего лишь в восемь лет, ей пришлось стать няней двух младших сестренок, неожиданно «свалившихся» ей на голову.

«У меня родились две сестры младшие, меня назначили ответственной. Я поняла, что я за себя и за этих двоих сестричек несу ответственность», — подчеркнула актриса.

Ей часто приходилось сидеть с малышками, а они даже называли ее «няней».

Сегодня артистка понимает: возраст для «взрослой жизни» стоит отодвинуть чуть подальше. Например, к 14 годам, когда психика и организм «крепчают». К такому выводу она пришла после консультаций с психологом.

«Не, восемь лет, это очень рано. Ты должен прожить свое детство — наиграться и прочее. Мы даже прорабатывали эту травму», — поделилась Анна.

Однако, несмотря ни на что, по словам знаменитости, в то время она была счастлива и очень довольна. Чурина искренне любит своих сестер и ни за что не даст их в обиду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стилист Омар Байрамов сказал о подростковой жизни.

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