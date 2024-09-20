В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,3

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Эпицентр находился в Таштагольском районе.

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кемеровской области. По данным МЧС, эпицентр находился в Таштагольском районе.

Подземные толчки ощущали в курортном Шерегеше. Во время землетрясения с полок в магазинах падали товары, а в домах стены трещали по швам.

Сейчас спасатели обследуют территорию в районе эпицентра землетрясения. Транспортная инфраструктура и социальные объекты не пострадали, идет обход жилого сектора.

Ранее рассказывал о том, что ученые насчитали более 500 афтершоков после землетрясения у берегов Камчатки.

Землетрясение магнитудой 7,0 также было зафиксировано недалеко от берегов полуострова. Как отмечали очевидцы, по ощущениям это были мощнейшие за все время толчки. Позже местные службы предупреждали жителей о сохраняющейся угрозе опасных сотрясений, однако не более опасных, чем первоначальное.

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