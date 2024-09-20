Собянин рассказал, как Московский скоростной диаметр изменил жизнь столицы

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 0

Собянин: МСД улучшил транспортную доступность для 48 районов столицы

Собянин рассказал, как Московский скоростной диаметр изменил жизнь столицы

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский скоростной диаметр вошел в тройку самых популярных магистралей города.

Московский скоростной диаметр (МСД) всего за год вошел в тройку самых популярных магистралей столицы. Об этом своем в официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что по МСД ежедневно проезжает около 400 тысяч автомобилей. Кроме того, диаметр связал такие вылетные магистрали, как Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское, Варшавское шоссе, а также трассу М-12 «Восток». Список дополнили Рязанский и Волгоградский проспекты и шоссе Энтузиастов.

Мэр подчеркнул — МСД позволил улучшить транспортную доступность для 48 районов Москвы, то есть для порядка пяти миллионов жителей столицы.

«Сейчас МСД — самый протяженный в России скоростной диаметр. Длина прямого хода составляет 68 километров дорог, а общая длина с учетом съездов и реконструкции прилегающих дорог — почти 223 километра», — сказал Собянин.

Он также напомнил, что работа над диаметром не прекращается. Окончательное завершение строительства намечается до конца года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
92.70
1.03 103.25
1.21
Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сен...

Последние новости

14:35
«Она моя ровесница»: Бледанс поразили слухи о беременности Федункив
14:22
Пожар на производстве в Подольске достиг площади 4,8 тысячи квадратных метров
14:20
Собянин рассказал, как Московский скоростной диаметр изменил жизнь столицы
14:14
Объективная трактовка истории: что Путин обсудил с членами Совбеза
14:09
«Контроль будет восстановлен»: Песков о ситуации в Курской области
14:00
Управделами президента оценит, насколько Lada Aura подходит для госслужащих

Сейчас читают

Израиль начал масштабную атаку на Ливан: последние новости
«Совесть не позволила»: Надежда Гуськова в юности попадала в клубы оригинальным способом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака