Собянин рассказал, как Московский скоростной диаметр изменил жизнь столицы

Московский скоростной диаметр вошел в тройку самых популярных магистралей города.

Московский скоростной диаметр (МСД) всего за год вошел в тройку самых популярных магистралей столицы. Об этом своем в официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что по МСД ежедневно проезжает около 400 тысяч автомобилей. Кроме того, диаметр связал такие вылетные магистрали, как Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское, Варшавское шоссе, а также трассу М-12 «Восток». Список дополнили Рязанский и Волгоградский проспекты и шоссе Энтузиастов.

Мэр подчеркнул — МСД позволил улучшить транспортную доступность для 48 районов Москвы, то есть для порядка пяти миллионов жителей столицы.

«Сейчас МСД — самый протяженный в России скоростной диаметр. Длина прямого хода составляет 68 километров дорог, а общая длина с учетом съездов и реконструкции прилегающих дорог — почти 223 километра», — сказал Собянин.

Он также напомнил, что работа над диаметром не прекращается. Окончательное завершение строительства намечается до конца года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы.