«Чувствует себя хорошо и просил от него отстать»: Бедрос Киркоров

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 34 0

Бедрос Киркоров дал эксклюзивный комментарий после госпитализации

«Чувствует себя хорошо и просил от него отстать»: Бедрос Киркоров

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Стало известно состояние народного артиста после госпитализации.

Народный артист РФ и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, которого госпитализировали в отделение реанимации московской больницы дал эксклюзивный комментарий 5-tv.ru по поводу своего самочувствия.

«Чувствуя себя хорошо, отстаньте», — сообщила 92-летняя знаменитость.

Накануне утром Бедросу Киркорову стало плохо в собственной квартире, после чего помощница незамедлительно вызвала скорую помощь.

В повседневной жизни народны артист России не жалуется на здоровье. Несмотря на солидный возраст он ведет достаточно активный образ жизни, ходит на мероприятия и участвует в телепередачах. Поэтому не удивительно, что отец короля эстрады быстро пошел на поправку. Да и вряд ли Киркоров-страший надолго задержится в клинике.

Медики вспоминают случай, как однажды вытащили Бедроса Киркорова из тяжелого состояния, а он, как сообщают СМИ, сбежал из больницы. Видимо по расписанию была пробежка на свежем воздухе. Посмотрим что будет в этот раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на авто Бедроса Киркорова выписали 41 штраф.

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