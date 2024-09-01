«Чувствует себя хорошо и просил от него отстать»: Бедрос Киркоров

Стало известно состояние народного артиста после госпитализации.

Народный артист РФ и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, которого госпитализировали в отделение реанимации московской больницы дал эксклюзивный комментарий 5-tv.ru по поводу своего самочувствия.

«Чувствуя себя хорошо, отстаньте», — сообщила 92-летняя знаменитость.

Накануне утром Бедросу Киркорову стало плохо в собственной квартире, после чего помощница незамедлительно вызвала скорую помощь.

В повседневной жизни народны артист России не жалуется на здоровье. Несмотря на солидный возраст он ведет достаточно активный образ жизни, ходит на мероприятия и участвует в телепередачах. Поэтому не удивительно, что отец короля эстрады быстро пошел на поправку. Да и вряд ли Киркоров-страший надолго задержится в клинике.

Медики вспоминают случай, как однажды вытащили Бедроса Киркорова из тяжелого состояния, а он, как сообщают СМИ, сбежал из больницы. Видимо по расписанию была пробежка на свежем воздухе. Посмотрим что будет в этот раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на авто Бедроса Киркорова выписали 41 штраф.