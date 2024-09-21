Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галкина погибла в ДТП

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40

По злополучной дороге чиновница возвращалась из командировки.

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галкина погибла в ДТП

Фото: Из открытых источников

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Заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на правительство региона.

Тем временем в пресс-службе региональный прокуратуры рассказали о страшной аварии, которая произошла 20 сентября на трассе «Поветлужье» в Семеновском районе. После столкновения двух легковых автомобилей одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли три человека, еще пятерых госпитализировали с травмами.

По информации издания, Галина Галкина была в числе погибших. По этой трассе чиновница возвращалась из командировки Йошкар-Оле.

Власти Нижегородской области выразили соболезнования всем родным и близким погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал об оглашении приговора водителю из Благовещенска, который насмерть сбил пятерых человек. Жуткая авария произошла 14 июня. Кадры ужасного происшествия быстро разлетелись по сети — водитель вылетел на тротуар буквально проехался по людям, которые спокойно шли по улице. Экспертиза установила, что в его крови находилось количество алкоголя, равное бутылке водки. Водителя приговорили к 14 годам лишения свободы.

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