Сбившему группу пешеходов в Благовещенске вынесли приговор: 14 лет за 5 жизней

Мужчина сел за рулем пьяным, это подтвердила экспертиза.

Пьяного водителя, сбившего в Благовещенске девять человек, приговорили к 14 годам колонии. Этим летом мужчина на огромной скорости вылетел на тротуар. Хотя на этом участке ограничение — 40 километров в час. Погибли пять пешеходов, в том числе трое подростков.

Сначала обвиняемый заявлял, что у машины отказали тормоза, а потом признался, что употреблял спиртное. Это подтвердила и экспертиза, в крови водителя обнаружилось два промилле алкоголя. Грубо говоря, он мог выпить бутылку водки.

Теперь мужчина должен возместить потерпевшим моральный ущерб в 15 миллионов рублей. В течение трех лет после освобождения ему будет запрещено садиться за руль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что водитель каршеринга сбил двух подростков на пешеходном переходе в Москве. Один ребенок погиб. По факту возбуждено уголовное дело.