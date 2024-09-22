Грабят сами себя: используя замороженные активы России, ЕС лишает свои банки дохода

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Используя замороженные активы России, ЕС лишает свои банки дохода от процентов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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США к подобным мерам прибегать не спешит.

Ради Украины Евросоюз решился таки на откровенный грабеж.

Киеву в пятницу глава ЕС Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить займ на 35 миллиардов евро. И это ровно та сумма, плюс-минус, которой не хватало в бюджете Украины на будущий год. Теперь дебет с кредитом должны сойтись, иначе банкротство, но… Этих денег в ЕС нет.

Их намерены взять у нас — из замороженных российских активов. Тех, что лежат на счетах в западных банках и приносят регулярные доходы от процентов. Вот под эти будущие проценты Евросоюз и намерен выдать кредит сейчас, тем самым намекая, что нам не разморозят эти активы в ближайшей перспективе, а, скорее всего, и никогда.

Это ровно тот хитрый план, который обсуждали на последних встречах большой семерки, да все не решались запустить. Потому что конфискация, по сути, российских денег подрывает веру в надежность всей западной банковской системы.

Что любопытно: американцы так и не сподобились «грабить» собственные банки, а ЕС побежал впереди паровоза, но не факт, что выдержит дистанции. Уже был у них мегаплан с поставкой миллиона снарядов армии Зеленского, но не смогли… Пардон!

Почему? Почему союз промышленных гигантов, таких как Германия, Франция, Италия, Бельгия просто не наклепает кучу снарядов и не отстегнет пару десятков миллиардов евро? Почему такие сложности? Потому что старушка Европа уже не та.

Во Франции — затянувшийся политический кризис. Для попрыгавшего на фоне инвалидов-колясочников Макрона готовится импичмент. Но не за это, конечно. А потому что в парламенте недовольны, что президент Франции парализовал правительство, блокируя создание неудобного для него нового кабинета министров.

Германия переживает самый затяжной спад промышленного производства с момента создания Евросоюза. Да, были падения глубже у них — в пандемию, например, но никогда не были они столь продолжительным. Уже третий год катится под откос.

И вот уже Шольц вынужден ехать в Среднюю Азию и там искать дешевые ресурсы — и энергетические, и трудовые. Узбекские медсестры, таджикские строители, киргизские водители заменят вечно бастующих немецких бюргеров.

В Астане его попытались привести в чувство. Президент Токаев на переговорах предупредил: Россию нельзя победить — необходимо искать скорейшее дипломатическое урегулирование.

И ведь не возразил Шольц, не затопал ногами, мол, что вы такое говорите, только до победы Украины будем помогать столько сколько потребуется. Нет. Покивал и уехал.

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