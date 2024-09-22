Журнал Nature напомнил, что ЦЕРН, Европейская организация по ядерным исследованиям, что заведует адронным коллайдером, готовится выслать российских ученых. Белорусских уже.

Собственно, новости этой полгода и здесь ее как будто повторяют. Возможно, ради заголовка, мол, вот так этих русских. Но! Есть пара интересных деталей.

Оказывается, совсем с Россией ЦЕРН не порывает и продолжит сотрудничество с Объединенным Институтом ядерных исследований в Дубне. Там, к слову, тоже строят коллайдер, только поменьше и немного для других задач. Но особенно мне понравилась приписка, мол, еще есть время до зимы поменять русским ученым прописку.

Я думаю, это, скорее, попытка перетянуть на свою сторону хоть кого-то, потому что основная масса наших ученых, как олимпийцы, флаг решили не менять.

Решение ЦЕРНа безусловно несправедливое. Обнуляют 70 лет сотрудничества с ЦЕРНом, причем какого! Без наших идей, без наших установок там не поймали бы, например, бозон Хиггса. А это главное открытие коллайдера.

Но если отбросить эмоции, история с научными санкциями повторяет ситуацию со всеми другими ограничениями, которые применялись против нашей страны, с той лишь разницей, что мы уже были к ним готовы.

Сейчас у нас уже строится инфраструктура, которая позволяет работать на переднем крае науки дома. Россия вкладывает сотни миллиардов рублей в разработку установок MegaScience, строится нейтронный исследовательский реактор в Гатчине, под Петербургом, Российский источник фотонов, во Владивостоке, новый синхротронный источник в Новосибирске, лазер-синхротрон в Протвино под Москвой. Всюду нужны ученые с компетенциями мирового уровня и глупо со стороны ЦЕРНа было от них добровольно отказываться.

«Люди, работая последние 15 лет за границей. Они приобрели там, с одной стороны, новый опыт. Но, с другой стороны, они пришли туда с идеями. У нас в течение ближайших пяти-семи лет будет самая совершенная, самая современная, самая мощная исследовательская инфраструктура в мире. Как только наши ученые сосредоточились на наших приборах, получаем уникальные данные мирового класса. Вот весь ответ. А по мере того, как наши новые установки начинают входить в строй, вы сами понимаете, что это станет привлекательным для всего мира», — говорит президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Через три года в России заработает свой бюджетный космический интернет, который будет доступен в любой точке страны. Об этом заявили в Минцифры на этой неделе. Создание сети заложено в новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Планируется на низкую околоземную орбиту запустить более 300 спутников, но с единой технологией лазерной космической связи.

На Земле будут установлены терминалы передачи и приема данных. Абонент, из любой точки, хоть из самой дремучей тайги, ловит ближайший к нему спутник, тот перекидывает сигнал на следующий спутник и так, пока луч не попадет на приемник, установленный на принимающем шлюзе. Тот выходит в Интернет и посылает сигнал обратно.

На этот обмен информацией уходит 70 миллисекунд, это в десять раз быстрее, чем моргнуть глазом. Такая связь позволяет комфортно пользоваться интернетом, созваниваться и даже смотреть фильмы в формате 4К — даже на борту самолета или в движущемся поезде.

Как выяснили «Известия», создание системы оценивают в 445 миллиардов рублей, из которых две трети из внебюджетных источников, а государство готово оплатить постройку ракет и запуск на орбиту необходимых спутников. Мы не первые, кто строит доступный космический интернет, на слуху — Starlink от Илона Маска и англо-американо-индийский OneWeb. Китайцы в августе тоже запустили свой проект «Тысяча парусов».

Отличие в технологиях — зарубежные сети передают сигнал радиоволнами, им требуется больше спутников и больше принимающих шлюзов на Земле, лазерная связь сложнее технически, но быстрее, надежнее, ее нельзя заглушить. А также она позволяет экономить на спутниках и шлюзах. В перспективе российский космоинтернет может стать глобальным, но в данном случае важнее обеспечить себе технологический и информационный суверенитет.

А у нападок на Россию есть обратная сторона. Выставляя русских ученых, русских спортсменов недолюдьми, подпитывая человеконенавистнический киевский режим, Вашингтон тем самым, как бы переопыляется этой ненавистью, и русофобия порождает неприятие, разрушение, собственных морально-нравственных устоев.