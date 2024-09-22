«Я молюсь»: Прохор Шаляпин назвал свой самый главный страх

Несмотря на фобию, доводящую до дрожи в коленях, артист продолжает вести привычный образ жизни.

Певец Прохор Шаляпин до смерти боится летать, при этом оставаясь заядлым путешественником. Эта страсть сильнее аэрофобии, которую ему никак не удается побороть. Каждый раз, оказываясь в самолете, артист мучается дурным предчувствием и переживает, что случится что-то ужасное.

Любовь к красивой жизни вынуждает идти на жертвы. Исполнитель понимает, что стоит ему только поддаться своим страхам, радость от поездок по заграничным курортам станет для него недоступна. Об этом Шаляпин рассказал в интервью корреспонденту «МК». Спасает лишь молитва и вера в лучшее.

«Мне тяжело лететь, я боюсь самолетов. Вот я зашел, я там молился… Вот прекрасный Ставрополь. Мы там погуляли, люди хорошие, все. Обожаю. Но лететь! Все, я молюсь. Бедная охранница меня узнала на входе, мы с ней фотографироваться сразу… Меня трясет, она говорит: «Что вы так переживаете?“Долетим ли мы!» — поделился Прохор.

Недавно певцу удалось «договориться» со своей фобией. Он отправился в круиз по Тихому океану на лайнере. Этот борт подарил музыканту только радость. Как признался Шаляпин, он был счастлив находиться на корабле, «полном старичья». В соцсетях он публиковал видео, на котором танцует в окружении бабушек и дедушек.

Ранее о том, как молитва помогает в жизни, рассказывала и одна из бывших возлюбленных Шаляпина Анна Калашникова. Блондинка, судя по всему, трудится на этом поприще еще более усердно — успехи впечатляют. Звезда купила роскошную шестикомнатную квартиру в Москве. Прохор не смог скрыть зависти — об этом рассказывал 5-tv.ru.