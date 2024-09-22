Никто не ожидал: как последние годы жил сын Понаровской

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

Сын Ирины Понаровской вел здоровый образ жизни и занимался спортом

Никто не ожидал: как последние годы жил сын Понаровской

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Наследник знаменитой артистки скончался в возрасте 39 лет.

Сын народной артистки РФ Ирины Понаровской — Энтони Родд — внезапно умер в 39 лет. Соседи наследника певицы рассказали в интервью программе на федеральном канале о том, как он жил последние годы.

Они признались, что были удивлены, узнав о случившимся, ведь Энтони вел здоровый образ жизни. Он катался на скейтборде, плавал на каяке и круглый год занимался спортом во дворе. Никто ни разу не видел его с сигаретой.

Однако в своем личном блоге Родд неоднократно говорил, что употребляет настойку из мухомора на спирту, но исключительно в лечебных целях. Он заявлял, что это якобы помогало ему справляться с заболеваниями органов дыхания и неврозами. Таким видом самолечения он занимался около двух лет.

По предварительным данным, Родд скончался в результате сердечного приступа. Точную причину покажет вскрытие.

О его смерти стало известно накануне. Супруга наследника Понаровской обнаружила его бездыханное тело в ванной. Она вызвала медиков, но они ничем не смогли помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как Ирина Понаровская отреагировала на смерть сына.

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