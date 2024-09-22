Россияне получили травмы в результате ДТП в Турции

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 22 0

В перевернувшемся в Турции микроавтобусе были россияне

Россияне получили травмы в результате ДТП в Турции

Фото: www.globallookpress.com/Artur Widak

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Авария произошла в провинции Невшехир, когда туристический микроавтобус возвращался из Каппадокии в Анталию.

Среди пострадавших в ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир были российские туристы. Эту информацию 5-tv.ru подтвердило посольство РФ в стране.

«По данным турецких властей, в микроавтобусе, который попал в ДТП, находилось девять российских граждан. Они получили легкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась», — говорится в официальном комментарии.

Авария произошла в провинции Невшехир, когда микроавтобус возвращался из Каппадокии в Анталию. Причиной ДТП, как сообщает издание Sabah, стала внезапно испортившаяся погода. Сильный дождь помешал водителю справиться с управлением и машина перевернулась. Всего в больницу с травмами разной степени тяжести было отправлено 18 человек, 15 из которых были иностранными гражданами. Сотрудники дорожной полиции Турции проводят следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экскаватор сбил сразу семь машин в турецкой провинции Хатай. По предварительным данным, пострадало четыре человека. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

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