Россияне получили травмы в результате ДТП в Турции

Авария произошла в провинции Невшехир, когда туристический микроавтобус возвращался из Каппадокии в Анталию.

Среди пострадавших в ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир были российские туристы. Эту информацию 5-tv.ru подтвердило посольство РФ в стране.

«По данным турецких властей, в микроавтобусе, который попал в ДТП, находилось девять российских граждан. Они получили легкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась», — говорится в официальном комментарии.

Авария произошла в провинции Невшехир, когда микроавтобус возвращался из Каппадокии в Анталию. Причиной ДТП, как сообщает издание Sabah, стала внезапно испортившаяся погода. Сильный дождь помешал водителю справиться с управлением и машина перевернулась. Всего в больницу с травмами разной степени тяжести было отправлено 18 человек, 15 из которых были иностранными гражданами. Сотрудники дорожной полиции Турции проводят следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экскаватор сбил сразу семь машин в турецкой провинции Хатай. По предварительным данным, пострадало четыре человека. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.