Эскаватор сбил сразу семь машин в турецкой провинции Хатай
IHA: в Турции эскаватор сбил семь машин, есть пострадавшие
Фото: www.globallookpress.com/© Shadati
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По предварительным данным, пострадало четыре человека.
Экскаватор сбил семь машин в одном из городов турецкой провинции Хатай. Об этом сообщило агентство IHA.
Машина марки Mercedes-Benz была до верха загружена песком, из-за чего водитель не справился с управлением.
В результате аварии пострадало семь автомобилей, как припаркованных в зоне поражения, так и ехавших на пути экскаватора. По предварительным данным, ранения разной степени тяжести получили четыре человека. Их госпитализировали в районную больницу. Некоторые водители были заблокированы в поврежденных автомобилях. Несчастных вызволили сотрудники специальной службы.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Им предстоит выяснить точную причину случившегося и установить состояние виновника масштабного ДТП.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что житель Петербурга убил сожительницу и растворил ее тело в кислоте. Выяснилось, что убийца поддерживает тесную связь со своей бывшей женой из-за общего ребенка. Экс-супруге обвиняемый в подробностях рассказал о содеянном, записывая "кружочки" в Telegram. Сейчас с ним работают следователи.
- 22 сент
- Настоящая осень уже рядом: на следующей неделе москвичей ожидают холода
- 20 сент
- Погода бывает обманчивой: что делать, чтобы не заболеть осенью
- 18 сент
- Зима близко: к концу недели погода в Москве резко изменится
- 17 сент
- «Похоже на апокалипсис»: европейские страны накрыл мощный циклон
- 15 сент
- «Дыхание осени» близко: какая погода будет в Москве на следующей неделе
- 14 сент
- «У меня все отлично»: россиянина пронзила молния во время вечеринки в Грузии
- 13 сент
- «Резкое похолодание»: когда в Москву придет настоящая осень
- 12 сент
- «Жара, которой не было 115 лет»: Москва после самой теплой ночи прогреется до +29 градусов
- 12 сент
- Секреты бабьего лета: какие приметы предскажут погоду на всю осень
- 10 сент
- «Самое жаркое лето за всю историю»: синоптик об особенностях минувшего сезона
Читайте также
44%
-0.12 103.38
0.13
Нашли ошибку?