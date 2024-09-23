В Новороссийске столкнулось сразу семь машин

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В результате ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Серьезная авария произошла в Новороссийске. На перевале у самого въезда в город у эвакуатора отказали тормоза, и он врезался в иномарку. А после по цепочке пострадали и еще несколько автомобилей. Всего было повреждено семь машин. Но водителям и пассажирам повезло, все обошлись без травм.

Накануне, 22 сентября, стало известно о серьезной аварии в Турции. Микроавтобус с иностранными туристами попал в ДТП в провинции Невшехир. Как утверждают местные СМИ, туристы возвращались в Анталью из Каппадокии. Погода испортилась, начался дождь и водитель потерял управление на мокрой дороге. Автобус с пассажирами перевернулся.

В результате ДТП ранения в общей сложности получили 18 человек, 15 из них — иностранные туристы. Все пассажиры с травмами разной степени тяжести были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи. Как рассказали в российском посольстве, среди пострадавших было девять граждан нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбившему группу пешеходов в Благовещенске вынесли приговор: 14 лет за 5 жизней.

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