В Новороссийске столкнулось сразу семь машин

Серьезная авария произошла в Новороссийске. На перевале у самого въезда в город у эвакуатора отказали тормоза, и он врезался в иномарку. А после по цепочке пострадали и еще несколько автомобилей. Всего было повреждено семь машин. Но водителям и пассажирам повезло, все обошлись без травм.

Накануне, 22 сентября, стало известно о серьезной аварии в Турции. Микроавтобус с иностранными туристами попал в ДТП в провинции Невшехир. Как утверждают местные СМИ, туристы возвращались в Анталью из Каппадокии. Погода испортилась, начался дождь и водитель потерял управление на мокрой дороге. Автобус с пассажирами перевернулся.

В результате ДТП ранения в общей сложности получили 18 человек, 15 из них — иностранные туристы. Все пассажиры с травмами разной степени тяжести были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи. Как рассказали в российском посольстве, среди пострадавших было девять граждан нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбившему группу пешеходов в Благовещенске вынесли приговор: 14 лет за 5 жизней.