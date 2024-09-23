Собянин рассказал о созданном в Москве методе диагностики инсульта у детей

Специалисты Морозовской больницы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии разработали специальную технику, которая позволяет проводить исследование и у малышей», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр сообщил, что раньше врачи с помощью «пузырькового теста», который является разновидностью эхокардиографии, помогали обнаружить отверстия между камерами сердца только взрослым, так как для тестирования было необходимо делать особые дыхательные движения.

Однако теперь с помощью специальной техники специалисты могут даже детям вводить тестовый раствор, искусственно повышать давление в сердце и ультразвуком определять попадание в него микропузырьков.

«Это возможность предотвратить серьезное заболевание в будущем», — заключил Собянин.