Собянин рассказал о созданном в Москве методе диагностики инсульта у детей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

Это поможет предотвратить серьезное заболевание у подрастающего поколения в будущем.

Собянин рассказал о созданном в Москве методе диагностики инсульта у детей

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin

Специалисты Морозовской больницы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии разработали специальную технику, которая позволяет проводить исследование и у малышей», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр сообщил, что раньше врачи с помощью «пузырькового теста», который является разновидностью эхокардиографии, помогали обнаружить отверстия между камерами сердца только взрослым, так как для тестирования было необходимо делать особые дыхательные движения.

Однако теперь с помощью специальной техники специалисты могут даже детям вводить тестовый раствор, искусственно повышать давление в сердце и ультразвуком определять попадание в него микропузырьков.

«Это возможность предотвратить серьезное заболевание в будущем», — заключил Собянин.

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