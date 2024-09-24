Можно, только осторожно: чем чревато употребление сырой воды из-под крана

Профессор Горелкина: сырую воду из-под крана можно употреблять после фильтрации
Фото: www.globallookpress.com/Monika Skolimowska
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Грязная вода — источник многих заболеваний. Какая же течет у нас дома по трубам?
Существует множество заблуждений, что вода из-под крана может принести вред организму. Профессор кафедры техносферной безопасности КемГУ Алена Горелкина в беседе с aif.ru развеяла популярные мифы.
Эксперт отмечает, что на водоподготовительной станции вода проходит процесс обеззараживания и после него полностью соответствует химическим и микробиологическим нормам. Затем вода проходит магистрали, однако именно тут возникает нюанс — ведь их износ неизвестен.
«Поэтому, если вы хотите пить воду из-под крана, держите у себя на кухне любой фильтр. Это может быть самый простой фильтр-кувшин или специальная система. После такой очистки воду можно употреблять в сыром виде», — пояснила Горелкина.
По словам профессора, вода получает вторичное загрязнение только в случае аварийной ситуации или сильного износа водопроводных сетей. В жидкость может попасть почва и железистые соединения, поэтому цвет воды меняется. Употребление только чистой воды — это прежде всего профилактика заболеваний.
Ранее 5-tv.ru писал, что воду из кулера признали опасной для легких. Дело в емкости, в которой находится вода.
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