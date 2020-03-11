Матильда Шнурова решила закрыть свой ресторан «Кококо» и закатила вечеринку
Заведение бывшей супруги лидера группы «Ленинград» обновляется и переезжает в новое место.
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Фото, видео: Instagram @matilda.shnurova
Бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда объявила о закрытии своего ресторана «Кококо» на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге. По этому случаю предпринимательница закатила по старому адресу прощальную вечеринку.
«Ну, все! До свиданья, „Кококо 2.0.“ И до скорой встречи в новом доме!», — написала она на своей странице в Instagram под снимком опустевшего помещения.
В официальном аккаунте заведения подведены итоги почти четырех лет работы ресторана.
«Пришло время лебединой песни. Даже не верится, но это правда последний завтрак на Вознесенском, 6. Съедим эклер и выпьем игристого за каждый из 1458 дней здесь, за 700 000 гостей, побывавших у нас за это время, за 90 000 завтраков, с которых начинались определенно отличные дни, за богатое прошлое, захватывающее настоящее и светлое будущее!» — говорится в последнем посте.
Известный петербуржцам и гостям города ресторан «Кококо» переезжает на остров Новая Голландия, который тоже расположен в центре города. Как сообщила в комментариях сама хозяйка, открытие запланировано на конец апреля. Отвечая на многочисленные вопросы завсегдатаев, Матильда также поделилась, что меню тоже почти полностью обновится.
«В добрый путь!»
«Желаю удачи на новом месте!»
«Будет грандиозное открытие?» — пишут с соцсетях пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ресторан Матильды Шнуровой попал в ТОП-120 лучших в мире по версии издания The World’s Best Restaurants.
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