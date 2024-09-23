«В ответ на запросы»: Дуров объяснил раскрытие данных пользователей Telegram

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Дуров: Telegram может раскрыть IP-адреса и номера мошенников по запросу властей

«В ответ на запросы»: Дуров объяснил раскрытие данных пользователей Telegram

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Платформа обновила политику конфиденциальности. Теперь информация может стать доступна третьим лицам.

Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила платформы, в ответ на обоснованные запросы правоохранительных органов. Об этом заявил Павел Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые пользователи начали злоупотреблять мессенджером для продажи нелегальных товаров. Именно на них, в первую очередь, и будет распространяться обновленная политика конфиденциальности.

«Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на действительные юридические запросы. Эти меры должны отпугнуть преступников», — заявил Дуров.

Он добавил, что Telegram — это место, где люди общаются и находят новых друзей. И оно не предназначено для реализации преступных планов. Он также подчеркнул, что команда модераторов сделала Telegram безопаснее всего за несколько месяцев.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Недавно сообщалось, что Дуров сможет потребовать смягчить условия судебного контроля. Как объяснили в прокуратуре Франции, ограничений по срокам пересмотра, которые потенциально действительны до окончания разбирательства, не существует.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудничество Павла Дурова со следствием во Франции вызвало запросы других стран.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Луна в квадратуре с Сатурном: как лучше провести 23 сентября

Последние новости

18:50
Семейная трагедия: как ужин пельменями обернулся смертью четырех детей
18:38
Теракт в отношении семьи главврача больницы Алешек совершен в Херсонской области
18:37
Напавшего на одноклассников школьника в Балаганске остановил учитель физкультуры
18:25
«Поджог завистников»: Волочкова о сгоревшем банном комплексе, в котором любила отдыхать
18:23
«Опускается на 2200 метров»: в РФ разработали подводный аппарат для контроля «Голубого потока»
18:12
ВСУ обстреляли территорию школы в Запорожской области: в здании было 106 детей

Сейчас читают

Мюнхенский сговор в сентябре 1938 года вырастил оголтелую русофобию чехов сегодня
«Литературный вор»: писательница обвиняет иноагента Акунина* в плагиате ее книг
Потерпевшая — точно не Долина: есть ли у звезды шансы вернуть квартиру
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака