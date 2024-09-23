Страшная авария: на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и грузовика

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 42 0

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и грузовика

Страшная авария: на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и грузовика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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По предварительным данным, пострадал один человек.

Страшная авария произошла на юго-западе Москвы. Об этом источник сообщил ТАСС.

Два автобуса, грузовик и несколько легковушек превратились в груду металла.

«На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе произошло ДТП с участием двух автобусов, грузового автомобиля и несколько легковых машин. По предварительной информации, один человек пострадал», — заявил собеседник агентства.

Известно, что трасса в районе аварии перекрыта. Пробка постепенно увеличивается. Сейчас ее длина составляет более километра. Когда движение удастся нормализовать — неизвестно.

На месте работают бригады спасателей, медицинской службы и представители правоохранительных органов. Есть непроверенные данные, что столкновение началось из-за действий водителя грузовика. Кто стал виновником катастрофы — устанавливается.

Вчера подобная ситуация произошла в Турецкой провинции. Там экскаватор сбил семь машин, не справившись с управлением из-за плохой маневренности перегруженного песком транспортного средства.

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Страшная авария: на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и грузовика

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