Страшная авария: на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и грузовика
На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и грузовика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По предварительным данным, пострадал один человек.
Страшная авария произошла на юго-западе Москвы. Об этом источник сообщил ТАСС.
Два автобуса, грузовик и несколько легковушек превратились в груду металла.
«На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе произошло ДТП с участием двух автобусов, грузового автомобиля и несколько легковых машин. По предварительной информации, один человек пострадал», — заявил собеседник агентства.
Известно, что трасса в районе аварии перекрыта. Пробка постепенно увеличивается. Сейчас ее длина составляет более километра. Когда движение удастся нормализовать — неизвестно.
На месте работают бригады спасателей, медицинской службы и представители правоохранительных органов. Есть непроверенные данные, что столкновение началось из-за действий водителя грузовика. Кто стал виновником катастрофы — устанавливается.
Вчера подобная ситуация произошла в Турецкой провинции. Там экскаватор сбил семь машин, не справившись с управлением из-за плохой маневренности перегруженного песком транспортного средства.
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