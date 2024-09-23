«Выследил дрон»: Сальдо раскрыл детали покушения на главврача больницы Алешек
Сальдо: по машине главврача райбольницы Алешек ударили целенаправленно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Автомобиль медика хорошо известен всему району, и украинские боевики не могли не знать, по кому наносят удар.
Украинские боевики целенаправленно выследили с помощью дрона автомобиль главврача районной больницы в Алешках Владимира Харлана и нанесли удар по нему. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сегодня украинские нацисты совершили гнусный террористический акт против семьи и близкого окружения главврача прифронтовой Алешкинской райбольницы доктора Владимира Ивановича Харлана. К большому горю, в результате этого отвратительного преступления погибла жена Владимира Ивановича — Ольга Ивановна. Сам доктор и его водитель были ранены», — написал глава региона.
Сальдо принес искренние соболезнования Харлану и пообещал, что власти сделают все от них зависящее, чтобы помочь и облегчить его боль. Тех, кто нанес удар по машине главврача, губернатор назвал «недолюдьми».
«Они прекрасно знали, за кем охотятся, выследили с дрона всему району знакомую белую медицинскую „Ниву“. Целенаправленно ударили по машине, убив ни в чем неповинную женщину и ранив двоих людей», — подчеркнул Сальдо.
По его словам, российским операторам дронов поставлена задача уничтожить исполнителей и заказчиков теракта.
«На том берегу есть группа субъектов из местного гауляйтерства, которые полностью несут ответственность за содеянное», — намекнул Сальдо.
Ранее 5-tv.ru сообщал о теракте в отношении семьи главного врача больницы в Алешках, в результате которого погибла его жена, а он сам был ранен. Власти региона сразу заявили, что за медиком следили целенаправленно. Он хорошо известен местным жителям и пользуется их уважением за преданность работе и бесстрашие, с которым выезжает во все населенные пункты, где требуется его помощь.
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