Момент массового ДТП с автобусом на дамбе в Петербурге попал на видео

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 30 0

Пассажирский транспорт раскидал автомобили по нескольким полосам.

Фото, видео: Telegram / Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга / procspb; 5-tv.ru

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Момент массового ДТП в Петербурге попал на видео. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Около 17:00 по московскому времени автобус протаранил семь автомобилей на дамбе в районе седьмого Северного форта. В Комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений уточнили, что происшествие случилось на 138-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД).

По последним данным, четыре человека пострадали, один из которых находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы.

В прокуратуре Кронштадтского района Петербурга сообщили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства массового ДТП на КАД.

«По факту ДТП правоохранительными органами организована доследственная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас движение транспорта осуществляется только по правой полосе. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудник ГИБДД сбил троих перебегавших дорогу детей в подмосковном Ступино. Все они после ДТП были госпитализированы с телесными повреждениями.

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