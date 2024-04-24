Генпрокуратура России пообещала привлечь к ответу виновных в ущербе от паводков

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Первую дамбу пробило в Орске 5 апреля. После этого паводки были зафиксированы в 39 регионах. В результате пострадали десятки людей, а их имуществу нанесен ущерб.

Генпрокуратура России пообещала привлечь к ответу виновных в ущербе от паводков

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Паводки в регионах России

В России обязательно будут привлечены к ответственности все виновные в масштабном ущербе от паводков в регионах. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

«Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — сказал он.

Краснов добавил, что одна из причин ЧС — неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводка. Проверка систем проводилась в прошлом году, но в тот раз из одной тысячи автоматизированных комплексов и постов гидросети пятая часть не работала. По словам генпрокурора, при прогнозировании паводка средства измерения расхода воды не использовались.

В январе Краснов требовал устранить нарушения, но принятые меры ничего не изменили. В результате десятки людей пострадали, и их имуществу был нанесен ущерб. О ситуации доложено президенту России Владимиру Путину.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске, который привел к паводкам в регионах России, произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий были мобилизованы все необходимые силы.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Урал возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также ведется эвакуация местных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей. В первую очередь компенсации получают владельцы домов, которые входят в садовые товарищества.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

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