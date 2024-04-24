Генпрокуратура России пообещала привлечь к ответу виновных в ущербе от паводков

Первую дамбу пробило в Орске 5 апреля. После этого паводки были зафиксированы в 39 регионах. В результате пострадали десятки людей, а их имуществу нанесен ущерб.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В России обязательно будут привлечены к ответственности все виновные в масштабном ущербе от паводков в регионах. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.
«Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — сказал он.
Краснов добавил, что одна из причин ЧС — неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводка. Проверка систем проводилась в прошлом году, но в тот раз из одной тысячи автоматизированных комплексов и постов гидросети пятая часть не работала. По словам генпрокурора, при прогнозировании паводка средства измерения расхода воды не использовались.
В январе Краснов требовал устранить нарушения, но принятые меры ничего не изменили. В результате десятки людей пострадали, и их имуществу был нанесен ущерб. О ситуации доложено президенту России Владимиру Путину.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске, который привел к паводкам в регионах России, произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий были мобилизованы все необходимые силы.
Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Урал возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.
Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также ведется эвакуация местных жителей.
Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей. В первую очередь компенсации получают владельцы домов, которые входят в садовые товарищества.
- 24 апр
- Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей
- 23 апр
- Тяжелейшая ситуация из-за паводка сложилась в Ишиме
- 23 апр
- Около 300 миллионов литров воды откачали из жилых районов Оренбурга за пару дней
- 23 апр
- Экстренную эвакуацию из 20 деревень объявили в Тюменской области
- 22 апр
- МЧС задействовало тяжелую технику для доставки питания в Тюменскую область
- 22 апр
- В Курганской области паводки постепенно пошли на спад
- 22 апр
- В Оренбургской области после паводка начали работу оценочные комиссии
- 22 апр
- Свыше тысячи человек эвакуировали в Тюменской области на фоне паводков
- 21 апр
- Ситуация с паводками в регионах России достигла кульминации
- 19 апр
- В Курганской области спасатели эвакуируют людей на лодках
Читайте также
46%
0.04 99.56
0.20
Нашли ошибку?