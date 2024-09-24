Частые ошибки: какие привычки «убивают» женское либидо

Образ жизни влияет на наше состояние, включая и сексуальное влечение.

Стресс, питание, физическая активность и сон — эти факторы непосредственно влияют на уровень женского либидо. Как рассказала в беседе с изданием Газета.ру акушер-гинеколог Дарья Казанцева, его недостаток может быть связан с вредными привычками.

Питание играет ключевую роль в состоянии всего организма и уровне либидо. Жирная пища и избыток калорий приводят к набору лишнего веса, что может стать причиной хронических заболеваний и негативно сказаться на желании.

Врач рекомендует придерживаться более здорового рациона: употреблять больше фруктов и овощей, а также включать в меню орехи, нежирную рыбу и мясо. Кроме того, следует следить за количеством выпиваемой воды и не допускать обезвоживания.

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Физическая активность также оказывает значительное влияние на уровень либидо. Малоподвижный образ жизни способствует ухудшению физической формы и снижению уровня энергии. Поэтому Дарья Казанцева советует регулярно заниматься спортом, уделяя физическим нагрузкам хотя бы 30 минут в день. Например, можно заняться плаванием, йогой или фитнесом. Это ускорит обмен веществ и повысит уровень эндорфина, что, в свою очередь, улучшит настроение и самочувствие.

Либидо также зависит от количества стресса в жизни женщины. Старайтесь избегать таких ситуаций, практикуйте релаксацию и медитацию для успокоения. Занимайтесь любимыми хобби, которые приносят радость и отвлекают от повседневных забот.

«Недостаток сна и плохое качество сна могут существенно повлиять на уровень энергии и настроение, что, в свою очередь, подавляет либидо. Поэтому так важно создать благоприятные условия для сна: затемнить комнату, снизить уровень шума, соблюдать режим. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя перед сном», — отметила акушер-гинеколог.

Если либидо снижается из-за низкой самооценки, депрессии или тревоги, врач рекомендует обратиться к специалисту и начать следить за своими чувствами и эмоциями.

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