Легко спутать с ОРВИ: какие симптомы туберкулеза можно принять за простуду

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

Терапевт Пивоварова: длительный кашель может указывать на туберкулез у человека

Легко спутать с ОРВИ: какие симптомы туберкулеза можно принять за простуду

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people via www.imago

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Один из ключевых признаков — продолжительность недомогания.

Чрезмерная потливость ночью и длительный кашель могут указывать на туберкулез у человека. Об этом в комментарии NEWS.ru рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Оксана Пивоварова.

«Кашель при туберкулезе может быть влажным. В мокроте могут присутствовать прожилки крови», — указала Пивоварова.

Врач-терапевт добавила, что кашель и сохранение температуры в пределах от 37,2 до 37,5 градуса в течение нескольких недель или месяцев могут говорить о туберкулезе. Несмотря на схожесть симптомов с ОРВИ и ОРЗ, впоследствии пациент будет ощущать все более ухудшающееся состояние.

Пивоварова отметила и другие признаки, вроде необоснованной чрезмерной потливости именно ночью. Причем это может продолжаться длительное время, пояснил специалист. Потеря массы тела, порой прогрессирующая, также оказалась одним из явных признаков туберкулеза.

Терапевт указала, что туберкулез можно обнаружить даже на ранней стадии — через флюорограммы или рентгеногираммы органов грудной клетки. Излечиться от заболевания можно, но крайне важно своевременно обратиться к врачу при появлении симптомов.

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