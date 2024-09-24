«Такого не видели»: медсестра об отравлении семьи под Красноярском

Все оказались в больнице 21 сентября, четыре ребенка скончались.

Отравившиеся члены семьи с четырьмя детьми из Красноярского края поступили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Прежде такого медики не встречали. Об этом рассказала старшая медсестра Красносопкинской участковой больницы Ольга Цымбалеева в беседе с 5-tv.ru.

«Все пациенты в крайне тяжелом состоянии. Все, что могли, мы все сделали. Нет, ну мы видели отравление на своем веку. <…> Но такого нет, не видели», — сказала она.

Семейная трагедия в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день. Их родных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка. Их родители пришли в сознание.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа основная версия причины отравления семьи под Красноярском. К работе привлечены эксперты из Москвы.