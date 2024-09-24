Названа основная версия причины отравления семьи под Красноярском

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 153 0

Прокуратура: отравление дихлофосом — одна из версий трагедии под Красноярском

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Красноярского края/Krpronws; 5-tv.ru

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К работе привлечены эксперты из Москвы.

Приоритетной версией причины отравления семьи из села Красная Сопка является аэрозольный препарат от насекомых. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — говорится в сообщении.

К проведения исследования подключены эксперты из Москвы. Проверочные мероприятия и следственные действия, подчеркнули в прокуратуре, продолжаются.

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При этом в СУ Следственного комитета по региону накануне сообщили, что судмедэкспертиза не обнаружила в организмах членов отравившейся семьи следов средства от мух.

Кроме того, региональное надзорное ведомство опубликовало видео из магазина «Олимп» в селе. На кадрах показан момент приобретения продуктов мамой умерших в результате отравления четырех детей.

Семейная трагедия в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день. Их родных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка. Их родители пришли в сознание.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине.

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По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru писал, что все больше версий появляется в деле об отравлении семьи в Красноярском крае. Уже были проведены обыски — в доме пострадавших, в магазине, где покупались пельмени и, естественно, осмотрено само производство. Абсурдность ситуации заключается в том, что на каждом этапе обнаружены нарушения, которые могли привести к отравлению.

Названа основная версия причины отравления семьи под Красноярском

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Telegram/Прокуратура Красноярского края/Krpronws

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Telegram/Прокуратура Красноярского края/Krpronws

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Telegram/Прокуратура Красноярского края/Krpronws

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Telegram/Прокуратура Красноярского края/Krpronws

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Названа основная версия причины отравления семьи под Красноярском

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