В Турции девушка навсегда потеряла слух из-за взрыва новых наушников

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 12 0

В ответ на жалобу работники техслужбы только предложили заменить устройство на новое. Но это было уже неактуально.

В Турции девушка навсегда потеряла слух из-за взрыва новых наушников

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

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В Турции девушка навсегда лишилась слуха на одно ухо из-за взрыва новых наушников Samsung Galaxy Buds FE. Об этом рассказал ее молодой человек в ходе форума Samsung в Турции.

Наушник был заряжен на 36%, однако, когда девушка включила его для прослушивания музыки, аксессуар взорвался. В больнице медики сообщили, что одно ее ухо больше никогда не будет слышать, пишет издание GizmoChina.

После взрыва устройство принесли в техническую службу организации. Работники были шокированы произошедшим, но пришли к выводу, что наушники не взорвались, а всего лишь были «деформированы». Взамен они предложили другую пару.

Пострадавшая и ее молодой человек были не удовлетворены предложением компании, учитывая всю серьезность травмы. Мужчина заявил, что уже несколько месяцев собирает нужные документы и намерен судиться. Сама компания пока официально не прокомментировала данный инцидент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как нельзя использовать наушники во избежание глухоты.

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