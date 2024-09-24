Их больше нет: родители погибших от отравления детей узнали об их смерти

Новость повергла супругов в шок, мама умерших ребятишек постоянно плачет.

Матери и отцу погибших от отравления четверых детей из Красноярского края уже сообщили о трагедии. Как передает KP.RU, женщина безутешно плачет, а мужчина переживает, но держится.

Прежде в Минздраве Красноярского края рассказали, что 34-летний глава отравившегося семейства и его 32-летняя супруга находятся в сознании. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей.

«Им уже сообщили, что все их дети погибли. Конечно, для них это стало самым настоящим потрясением. Безутешная мать постоянно плачет. Отец переживает, но держится», — говорится в публикации.

Также стало известно, что врачи смогли сохранить беременность женщины, ее уже готовят к родам. Пятый малыш должен вот-вот появиться на свет.

Кроме того, отмечается, что стабильное состояние супругов позволило следователям пообщаться с пациентами с позволения врачей. Правоохранители узнали у потерпевших ответы на важные вопросы.

Семейная трагедия в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Как заявляла мать погибших детей, посторонних веществ в блюда она не добавляла, приправой пользовалась только во время приготовления курицы. Позднее стало известно, что приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец погибших детей от отравления под Красноярском вышел на связь.