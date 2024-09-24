Говорит с трудом: отец погибших от отравления детей в Красноярском крае вышел на связь

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Глава отравившегося семейства под Красноярском рассказал о своем состоянии

Говорит с трудом: отец погибших от отравления детей в Красноярском крае вышел на связь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Оба родителя сейчас находятся под наблюдением врачей.

Глава отравившегося семейства из Красноярского края вышел на связь. Он рассказал о своем самочувствии в беседе с телеканалом «360».

Родители четверых скончавшихся из-за отравления детей остаются сейчас под наблюдением врачей. Оба находятся в сознании. Однако, как отметили журналисты, мужчина говорил «с трудом».

«Нормально (чувствую себя. — Прим. ред.). Мне пока нельзя разговаривать», — сказал глава семейства.

При этом он не ответил на вопрос о состоянии беременной супруги, поскольку звонок прервался.

Семейная трагедия в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Как заявляла мать погибших детей, посторонних веществ в блюда она не добавляла, приправой пользовалась только во время приготовления курицы. Позднее стало известно, что приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что старшая медсестра больницы в эксклюзивной беседе рассказала об отравлении семьи из Красноярского края.

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