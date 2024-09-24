США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Белый дом: США ждут отклика от России для возобновления переговоров по ДСНВ

США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

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В Вашингтоне считают, что восстановление диалога по стратегическим вооружениям «зависит от президента Путина».

США готовы к возобновлению диалога с Россией по возобновлению соглашения о стратегических наступательных вооружениях и подписанию нового договора (ДСНВ). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, возобновление переговоров по ДСНВ «зависит от президента (РФ Владимира) Путина», поскольку «пока Путин не изменит своего взгляда и подхода», диалог восстановить не удастся. При этом Вашингтон, подчеркнул Кирби, по-прежнему рассматривает тему ДСНВ как одну из важнейших.

На слова Кирби уже отреагировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В беседе с РИА Новости он заявил, что возобновление диалога со Штатами по ДСНВ можно приветствовать, но есть условие: Вашингтон должен отказаться от цели нанести «стратегическое поражения» России.

В апреле Госдеп в своем докладе подтвердил желание и готовность американской стороны «отменить свои контрмеры и полностью внедрить СНВ-3, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по нему».

Россия и США заключили соответствующий договор в 2010 году. В 2026 году срок договора должен был истечь, но в феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в соглашении.

Российский лидер отметил, что Москва не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению данного вопроса, нужно понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только Вашингтона, но и других ядерных держав НАТО — Лондона и Парижа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США прекратили передавать России информацию о своих вооружениях в рамках ДСНВ.

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