Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 20 0

С 24 сентября в США началась неделя общих дискуссий 79-й сессии Генассамблеи.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом 25 сентября сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Самолет российской делегации приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Время в полете от Москвы до США составило 12 часов.

Выступление Сергея Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 28 сентября. Помимо официально доклада у главы МИД РФ запланировано около 30 встреч «на полях» сессии с другими политиками.

«Впереди у российской делегации настоящий дипломатический марафон», — отметил корреспондент «Известий».

В рамках недели высокого уровня 24 сентября начался период общих дискуссий 79-й сессии Генассамблеи Всемирной организации ООН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр экономразвития РФ Решетников заявил о замедлении инфляции в РФ после пика ее роста в июле. Ключевая ставка в России 13 сентября была поднята до 19% годовых.

В Центробанке пояснили, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Кроме того, рост спроса продолжает опережать возможности расширения товаров и услуг.

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