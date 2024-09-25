В Дагестане трое мужчин напали на сотрудников ГАИ после погони на авто

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 891 0

СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Дагестане

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Бунтарей задержали, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

В Дагестане трое мужчин напали на сотрудников Госавтоинспекции после погони. Видео с моментом конфликта оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Как рассказал источник 5-tv.ru, случилось все вечером во вторник, 24 сентября, в селе Раздолье. Мужчины на «девятке» пытались скрыться от правоохранителей и свернулись в вышеуказанный населенный пункт. Сотрудники ГАИ нашли их в одном из домов, после чего завязалась драка.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе;Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан/ dagestan_sledcom05; 5-tv.ru

На кадрах видно, как сначала полицейские гнались по дороге за темной машиной. В дальнейшем уже в сельской местности между мужчинами и сотрудниками Госавтоинспекции вспыхнул конфликт. При этом третьи лица пытались их разнять. В результате у одного полицейского зафиксированы незначительные синяки, а у второго — перелом носа и сотрясение. Бунтарей задержали, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Как сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Дагестану в Telegram-канале, возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин по статье «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти группой лиц».

Руководителю регионального главка СКР Дмитрию Беляеву поручено представить доклад о ходе расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Дагестане пособников телефонных мошенников с Украины. Они причастны к более 190 уголовных дел, возбужденных в разных регионах России. Сумма ущерба их деяний составила больше 100 миллионов рублей.

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