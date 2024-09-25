Собянин поздравил Матвиенко с переизбранием на должность председателя СФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Мэр Москвы назвал дипломата патриотом и человеком дела.

Собянин поздравил Матвиенко с переизбранием на должность председателя СФ

Фото: Шарифулин Валерий/ ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко является патриотом России, настоящим профессионалом в своем деле и человеком действия. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в посте в своем Telegram-канале.

Градоначальник поздравил Матвиенко с переизбранием на пост председателя верхней палаты российского парламента. Он также отметил, что «единогласная поддержка сенаторов совершенно не удивительна».

«Уверен, под руководством Валентины Ивановны Совет Федерации реализует еще немало полезных инициатив во благо наших людей и страны, а сотрудничество верхней палаты парламента и Москвы останется успешным и плодотворным», — добавил Собянин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Матвиенко оценила отношения РФ и Турции.

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