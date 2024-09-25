«Был большой человек»: актриса Мария Аронова о смерти Романа Мадянова

Актриса Мария Аронова назвала коллегу Романа Мадянова большим человеком
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Артист скончался на 63 году жизни.
Народная артистка РФ Мария Аронова назвала своего друга и коллегу Романа Мадянова, ушедшего из жизни, большим человеком. Актриса выразила свои соболезнования родным актера в беседе с 5-tv.ru.
«Ушел из жизни, с моей точки зрения, великий русский артист. Ушел нежно мной любимый друг, человек, с которым я много работала, много часов проводила в беседах прекрасных. Он был очень мужественным, он был очень большой человек в своих поступках, жизни. Очень грустно все это», — отметила актриса.
Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни. Актер боролся со страшной болезнью — онкологией. По информации 5-tv.ru, бездыханное тело актера нашли родственники в его квартире. За неделю до смерти Мадянов уже не мог ничего есть и постоянно терял сознание.
Артист получил широкую известность благодаря своим ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также в фильмах «СуперБобровы» и других проектах.
Ранее 5-tv.ru рассказал о последних днях жизни Мадянова.
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