Похитили и перерезали горло: кому перешла дорогу бизнес-леди из Саратовской области

Тело зверски убитой женщины обнаружили в лесополосе.

В ночь на 25 сентября в лесополосе в Саратовской области было обнаружено тело 47-летней предпринимательницы, которую на днях неизвестные в масках похитили на ее же автомобиле. Детали происшествия и информацию об убитой — читайте в материале 5-tv.ru.

Подкараулили и увезли

Неизвестные люди в масках в ночь на 23 сентября подкараулили женщину на парковке возле дома на Бульваре Роз в городе Балаково, после этого они запихнули ее в авто и увезли в неизвестном направлении.

Допускались тогда две версии: злоумышленники представились покупателями машины и в результате угнали ее вместе с хозяйкой. Вторая версия, которая, к несчастью, оказалась неверной — это розыгрыш в честь ее дня рождения, который был 23 сентября.

Позднее 5-tv.ru опубликовал кадры с видеокамер, который зафиксировали похищение бизнес-леди. Там видно, как женщина паркует свою машину, а в следующее мгновение транспортное средство уже проносится мимо камеры в противоположном направлении.

Поиски бизнес-леди

Правоохранители организовали поиски пропавшей. Накануне региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту похищения женщины, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

В региональном главке МВД сообщали, что полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению ее местонахождения.

Обнаружение тела

Источник 5-tv.ru ранее сообщил об обнаружении в лесополосе Саратовской области тела предпринимательницы с перерезанным горлом. Там был брошен и ее автомобиль.

«В лесополосе у одного из жилых кварталов города Балаково обнаружено тело 47-летней женщины, с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере ее смерти, а также автомобиль, на котором она была похищена», — сообщила пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале.

На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на источники, женщину убили в тот же день, когда и похитили.

Что известно об убитой

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

При жизни женщина владела клининговой компанией, а ее супруг имеет магазин. Об этом стало известно 5-tv.ru. Также журналисты пообщались с мачехой мужа убитой. Она указала, что уже длительное время не поддерживает контакт с родственниками, но заверила, что ее сын и невестка — адекватные люди.

Как пишет KP.RU, подруги и деловой партнер убитой уверены, что она никому не делала зла, была спокойной. По образованию женщина аудитор. Она обожала спорт, плавала, танцевала и каталась на сноуборде. Женщина легко заводила друзей и не имела, как сказали ее знакомые, проблем в финансовом плане.

На страницу в соцсети «ВКонтакте» женщина заходила в последний раз пять дней назад. Там она публиковала фотографии с различных праздников и путешествий. На ее странице остался висеть такой статус: «Старайтесь сохранить хорошие манеры. Когда-нибудь они снова войдут в моду».

Кроме того, убитая при жизни занималась доставкой сладких подарков на праздники. Об этом говорят ее посты на странице.

Ранее 5-tv.ru писал, что растворивший в кислоте подругу петербуржец сознался в убийстве. В злополучный вечер пара сильно поссорилась. Тогда молодой человек убил и расчленил девушку, а ее останки бросил в бочку с кислотой.