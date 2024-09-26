Под нож невтерпеж: почему в России так помолодела пластическая хирургия

Хирург и косметолог Мария Беллини рассказала, как изменился ее среднестатистический пациент за последние десять лет.

У каждого человека свои представления о красоте, каждый выбирает свой эталон. Однако возникают эти эталоны не на ровном месте. В одном сезоне в моде «углы Джоли» (Анджелины, чьи ж еще), в другом — так называемые лисьи глазки Бэллы Хадид. Стандарты и популярные типажи меняются, и большинство любителей поколдовать над своей внешностью выбирают именно их. Они готовы пропадать в спортзале, тратить огромные суммы на косметологические процедуры и кроить себя вдоль и поперек — лишь бы походить на модную звезду. Вовремя остановиться, то есть сохранить хотя бы часть данных природой черт лица, удается далеко не всем.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru пластический хирург и косметолог Мария Беллини отметила, что расцвет индустрии пришелся на начало двухтысячных годов. Все больше и больше людей стали рассматривать именно такие радикальные методы преображения для достижения своих идеалов. Тогда это было удовольствием не для всех, приходилось отдавать действительно большие деньги. При этом опыта у хирургов было не так много, чтобы гарантировать конкретный результат. Последние десять лет дают понять, что их уровень значительно вырос, а возраст пациентов наоборот — они все моложе и моложе.

«Раньше мы могли наблюдать, как звезды телеэкранов резко молодели или менялись, что не всегда было удачно. Сегодня в 2024 году пластика — это выбор не только богатых и знаменитых. Также это могут позволить себе люди среднего и выше среднего достатка. По статистике максимум россиян, в окружении которых есть те, кто делал пластические операции, это люди 25-35 лет», — сказала эксперт.

Сегодня установка, что первое обращение к хирургу лучше оттянуть на как можно больший срок, совершенно неактуальна. Никто уже не ждет появления глубоких морщин и пресловутого эффекта «сползшего лица», омоложение через разрезы и сшивания начинается заблаговременно. Более того, терпеть до зрелого возраста в некоторых случаях даже не рекомендуется.

Тому есть причины. Во-первых, показания к ряду операций может получить и ребенок, если проблема связана не только с эстетикой, но и со здоровьем. Во-вторых, молодой человек легче переносит испытание хирургическим вмешательством и лучше восстанавливается после него. В-третьих, риск каких-либо осложнений после процедуры гораздо ниже. Поэтому, например, отопластику при лопоухости врачи порой назначают детям семи лет, а ринопластику и маммопластику рекомендуют проводить уже в 18-25 лет во избежание неприятных последствий.

«Чаще всего пациенты обращаются за небольшими коррекциями по достижении совершеннолетнего возраста, часто у мамы приводят ко мне своих детей. Что касается мужчин, они тоже сами стали обращаться, потому что почувствовали желание сохранять молодость и выглядеть конкурентно и эстетично», — добавила Мария Беллини.

Пластический хирург подчеркнула, что всегда выступает за неприкосновенность естественной красоты — минимальное вмешательство в природные данные и уважение к индивидуальным особенностям внешности. Такой подход, пожалуй, помогает спасти общество, подверженное влиянию модных течений, от эффекта принтера и хоть немного сдержать напор мечтающих быть похожими на одну и ту же звезду людей. Спасти лицо поколения, так скажем, от тотальной унификации.

Ранее, писал 5-tv.ru, очередная жертва современной индустрии красоты Дана Борисова, показала свое лицо спустя месяц после новой операции. На этот раз телеведущая перенесла нижнюю блефаропластику и лифтинг висков и лба, вдохновившись образом упомянутой Беллы Хадид.