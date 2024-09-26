«Не понимаю моду»: Самойлова негативно отреагировала на критику стилиста Рогова

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Самойлова в ответ на критику Рогова призналась в непонимании моды

«Не понимаю моду»: Самойлова негативно отреагировала на критику стилиста Рогова

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Блогер не гонится за дорогими брендами. Ее устраивает одежда за 500 рублей.

Инфлюенсер Оксана Самойлова в ответ на унижение со стороны стилиста Александра Рогова, заявила, что ей все равно на моду. Об этом стало известно из блога супруги рэпера Джигана в Сети.

Блогер сравнила вещи всемирно известного бренда с более чем столетней историей Prada с одеждой за 500 рублей. По ее мнению, разница отсутствует. 

«Я реально не понимаю моду, мне это не нравится. Вот эти мужики на каблуках и так далее — не мое это. Я могла бы быть модной, у меня на это есть все опции, но реально не мое — мне это все кажется максимально странным», — написала Самойлова.

Самойлова подчеркнула, что не имеет ничего против людей, которым это важно, но сама не собирается никому соответствовать, хотя имеет для этого все возможности.

Конфликт начался с того, что Рогов в своем блоге назвал стиль Самойловой дешевым и обратился к ней с рекомендацией найти хорошего стилиста. Александр не в первый раз нелицеприятно высказывается в адрес известных личностей. Он активно следит за многими и не стесняется комментировать все, что ему не нравится. Жертвами модного приговора уже были и телеведущая Валерия Кудрявцева, и певец Митя Фомин, и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Оксана Самойлова играет в догонялки с курочками.

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