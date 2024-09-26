На премьере сериала «Последний богатырь. Наследие» почтили память Романа Мадянова

Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» в центре Москвы началась с минуты молчания. Создатели проекта и актеры, в том числе Юлия Пересильд и Виктор Сухоруков, собрались на сцене и почтили память заслуженного артиста России Романа Мадянова, о смерти которого стало известно ранее в этот день. Ему было 62 года.

«Печальная весть, не стало заслуженного артиста России Романа Мадянова. Артиста, который сыграл множество ярких, цепких, незабываемых ролей, сказал свое слово в детской сказке „По щучьему велению“ блестяще исполнив свою роль. Предлагаем почтить его память минутой молчания», — эти слова прозвучали со сцены, после чего шумный зал погрузился в тишину.

Советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске. Первую роль безымянного школьника в кино («Перевод с английского») сыграл в 1972 году, в 1973-м он уже был Гекльберри Финном в картине «Совсем пропащий» Георгия Данелия, а через год — Дюшкой, главным героем фильма Григория Аронова «Весенние перевертыши». Широкую известность ему принесли сериалы «Солдаты», «Самозванцы», «Гражданин начальник», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также фильмы «12», «Жили-были», «СуперБобровы», «Поддубный» и многие другие.

Роман Мадянов боролся с онкологическим заболеванием. О его смерти одной из первых сообщила российская телеведущая Екатерина Стриженова, а также ряд Telegram-каналов. Мадянов умер в своем подмосковном доме. Родственники приехали к нему, но обнаружили лишь бездыханное тело. По информации источников 5-tv.ru, в последние дни состояние актера значительно ухудшилось. В течение недели он постепенно отказывался от пищи и часто терял сознание.

Ранее 5-tv.ru вспоминал лучшие роли Романа Мадянова.