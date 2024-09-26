Важны длина и толщина: как определить идеального мужчину по пальцу

На что стоит обратить особое внимание во внешнем облике мужчины — объяснил хиромант.
Фото, видео: www.globallookpress.com/kati; 5-tv.ru
Узнать, будет ли мужчина хорошим мужем, можно по пальцу его руки. Об этом рассказал хиромант Иван Громов эксклюзивно для 5-tv.ru.
«Вы научитесь безошибочно определять мужчину-семьянина», — уверяет эксперт.
По его словам, каждый палец на ладони несет в себе свою энергетику, которая не похожа на другие. Например, указательный палец на руке отвечает за лидерские способности.
Если же говорить про сферу любви и брака, то здесь необходимо обратить внимание на тот палец, на который надевают обручальное кольцо, а именно на безымянный.
Если этот палец мужчины практически равен по длине и толщине среднему — перед вами семьянин, говорит хиромант.
«Он не должен быть низким, он не должен быть очень худым. В противном случае у человека будет как раз таки страдать ценность семьи. То есть, девушки, смотрите на безымянный палец мужчины», — объясняет Громов.
У мужчины с равными по длине и толщине пальцами, как правило, хорошо развита ценность семьи. Он будет сильно дорожить своей женщиной и детьми. С этим человеком можно смело строить крепкие отношения.
Ранее 5-tv.ru писал, для кого водоемы несут смертельную опасность. Всех, кто столкнулся с неприятностями в воде, связывает одна общая черта.
Читайте также
32%
-0.47 103.48
0.07
Нашли ошибку?