Важны длина и толщина: как определить идеального мужчину по пальцу

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 66 0

На что стоит обратить особое внимание во внешнем облике мужчины — объяснил хиромант.

Фото, видео: www.globallookpress.com/kati; 5-tv.ru

Узнать, будет ли мужчина хорошим мужем, можно по пальцу его руки. Об этом рассказал хиромант Иван Громов эксклюзивно для 5-tv.ru.

«Вы научитесь безошибочно определять мужчину-семьянина», — уверяет эксперт.

По его словам, каждый палец на ладони несет в себе свою энергетику, которая не похожа на другие. Например, указательный палец на руке отвечает за лидерские способности.

Если же говорить про сферу любви и брака, то здесь необходимо обратить внимание на тот палец, на который надевают обручальное кольцо, а именно на безымянный.

Если этот палец мужчины практически равен по длине и толщине среднему — перед вами семьянин, говорит хиромант.

«Он не должен быть низким, он не должен быть очень худым. В противном случае у человека будет как раз таки страдать ценность семьи. То есть, девушки, смотрите на безымянный палец мужчины», — объясняет Громов.

У мужчины с равными по длине и толщине пальцами, как правило, хорошо развита ценность семьи. Он будет сильно дорожить своей женщиной и детьми. С этим человеком можно смело строить крепкие отношения.

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