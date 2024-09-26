«Нужно считать сигналом»: Песков об обновлении ядерной доктрины России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Песков назвал обновление ядерной доктрины сигналом недружественным странам

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков;5-tv.ru

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Документ представил глава РФ Владимир Путин на заседании Совбеза России 25 сентября.

Обновление ядерной доктрины Российской Федерации — это сигнал недружественным странам. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Это (обновление доктрины — Прим.ред.) нужно считать определенным сигналом», — прокомментировал ситуацию спикер Кремля.

Об обновлении ядерной доктрины глава российского государства Владимир Путин сообщил на заседании Совета Безопасности, которое состоялось 25 сентября.

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — отмечал президент.

В документе, о котором идет речь, условия применения ядерного оружия описаны предельно точно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на изменение ядерной доктрины России отреагировали западные страны. Так, американские издания разглядели в словах российского президента предупреждение о разрешении Киеву наносить удары дальнобойным западным оружием вглубь РФ.

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