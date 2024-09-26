Небрежный вид и яркие цвета: как не прогадать с нарядом на первом свидании

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 26 0

Дизайнер Мегре: на первое свидание не стоит надевать откровенную и яркую одежду

Небрежный вид и яркие цвета: как не прогадать с нарядом на первом свидании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Дизайнер дала пару простых советов, которые точно приведут к назначению второй встречи с партнером.

Ошибки в выборе наряда для первого свидания допускают многие. О том, что действительно стоит надеть на столь важную встречу, в беседе с aif.ru рассказала дизайнер Сара Мегре.

По ее мнению, самая частая ошибка девушек — откровенная одежда: короткие юбки и открытые платья отталкивают противоположный пол от серьезных намерений. Мегре отмечает, что вместо этого можно использовать платья классической длины, а также добавить аксессуары, которые подчеркнут достоинства фигуры.

Далее — небрежный вид. Этот «наряд» отталкивает как мужчин, так и женщин. Неопрятность и неаккуратность партнера показывает его косвенное отношение ко всем остальным сферам жизни.

Следующая распространенная ошибка — яркие цвета. Эксперт советует избегать их в одежде. На первом свидании стоит придерживаться нейтральной палитры.

Мегре напомнила — важно, чтобы одежда соответствовала размеру, ведь слишком маленький или слишком большой костюм может испортить впечатление партнера. Лучше выбрать тот наряд, в котором вы будете чувствовать себя комфортно.

По словам дизайнера, соблюдая данные советы, вы точно сможете произвести хорошее впечатление на первом свидании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова негативно отреагировала на критику стилиста Рогова.

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