Профилактика кариеса: стоматолог объяснила, нужен ли фтор в зубной пасте

О свойствах и опасностях этого микроэлемента регулярно ведутся споры.

Наличие фтора в зубной пасте необходимо для здоровья костной системы и формирования структуры зубов. Об этом сообщила стоматолог-парадонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди в разговоре с aif.ru.

Несмотря на многочисленные споры по поводу пользы и вреда фтора в зубной пасте, врач считает, что данный микроэлемент жизненно необходим организму.

«При нехватке фтора развивается остеопороз, а в полости рта возникает множественный кариес», — объясняет Маруфиди.

По словам эксперта, именно прием содержащих фтор препаратов помогает снизить концентрацию отложения зубного налета. Кроме того, при увеличении количества данного микроэлемента в слюне повышается прочность зубной эмали.

Химический элемент также несет противокариозный эффект с помощью взаимодействия с основными минеральными компонентами зубов. В результате образуются стойкие к кислотам гидроксифторапатиты — именно они помогают укрепить поверхность зубных тканей.

Кроме того, фториды оказывают воздействие на вредную микрофлору полости рта, подавляя ее активность и снижая ферментативное действие.

Специалист отметила, что на данный момент существует пять способов введения микроэлемента в организм — с помощью питьевой воды, таблеток, молока, соли, а также местных средств, таких как зубная паста и ополаскиватели.

«При подозрениях на недостаток фтора следует проконсультироваться со специалистом, который обследует полость рта и выявит проблемы, после чего даст нужные рекомендации», — резюмировала врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть коже чистоту и упругость.