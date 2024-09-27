Опять встает вопрос подрыва «Северных Потоков». Наша служба внешней разведки опубликовала новые данные о причастности Великобритании и США к этой диверсии. Сейчас Лондон и Вашингтон развернули большую кампанию по дезинформации. Как подчеркнули в СВР, с момента теракта прошло ровно два года, однако всестороннего расследования не было. А все результаты сфабрикованы, ведь такую сложную и секретную операцию на дне Балтийского моря несколько дайверов-любителей с Украины провернуть просто не могли.

Но валят все как раз на них. Так как подрыв стал началом экономической войны Великобритании и США против своих же европейских союзников. И вот теперь результаты этой войны отлично видны на примере Германии. Экономически она была лидером Евросоюза. Сейчас там закрывают заводы, растет безработица, люди еле тянут даже коммунальные платежи. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Официальные проводы немецкой промышленности. Разговор с нынешней властью — на повышенных тонах.

«У нас серьезный отток капитала, закрываются фирмы, массовые сокращения рабочих мест. Мы должны что-то делать. К сожалению, света в конце тоннеля по-прежнему не видно. Вместо обещанного экономического чуда почти три года мы наблюдаем сильные стагнацию и рецессию в Германии», — отмечает Штефан Руэнхоф, депутат бундестага от ХДС.

Повестка дня в парламенте так и озаглавлена — деиндустриализация. Оппозиция провозглашает нынешний курс катастрофическим и «некомпетентным», возлагая всю ответственность исключительно на правительство Шольца, теряющего поддержку не только у населения, но и среди элит.

«Мы видим повсеместно, что ничего не работает. Предприятия и специалисты сбегают из страны. Работать и инвестировать в этой стране уже почти не выгодно. Экономика в стагнации, прогнозы роста продолжают снижаться», — подчеркивает Ляйф-Эрик Хольм, депутат бундестага от АдГ.

Все ключевые для Германии индексы деловой активности, что в промышленности, что в сфере услуг, упали до рекордных значений. Истощение — по всем отраслям, в том числе визитной карточке — немецкому автопрому. Причем уже не только в Германии, но и на сворачивающихся производствах по всему Евросоюзу. Не утихают протесты бельгийского подразделения Audi, а в промышленном Ганновере дорогу перекрывают студенты профучилищ Volkswagen.

По дорогам теперь ездят не их новенькие автомобили, а профсоюзное движение. Из-за планов руководства автогиганта сократить производство и принудительно уволить десятки тысяч сотрудников под вопросом рабочие места и тех, кто только проходит обучение.

«Путь, на который встает Volkswagen, неверный. Нельзя сокращать рабочие места и зарплаты», — говорит один из протестующих в Ганновере.

«Volkswagen сам ведет себя в пропасть. Мы же просто хотим сохранить свою работу», — говорят другие манифестанты.

Многие немецкие компании буквально бегут из страны, мигрируя целыми производствами в Китай и США. На закрытия и сокращения нацелен Bosch и Siemens, сталелитейщики, производители бытовой техники, химпром в лице крупнейшего концерна BASF — он вообще собирается снизить свои дивидендные выплаты сразу на треть, чтобы хоть как-то покрыть все прочие потери. Акции на этом фоне еще большее дешевеют.

«За последние три года отток капитала из Германии составил около 320 миллиардов евро. Это происходит уже третий год подряд. Это безумие, такого никогда не было», — отмечает Штеффен Котре, член бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

Вот и у самого Канцлера Шольца как будто бы прощальное турне с немецкой индустрией. В последние недели он прямо-таки зачастил на производства. Правда, как отмечают критики, вовсе не на те, что закрываются, чтобы не пустить свой рейтинг окончательно под откос. Но даже заложенный на прошлой неделе с его участием новый немецкий завод и тот — по переработке вторсырья, что только подчеркивает какой же «мусорной» стала германская экономика.