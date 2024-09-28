Журналисты узнали о регистрации бренда ZELENSKYY, под которым могут выпускаться даже продукты питания.

Президент* Украины Владимир Зеленский зарегистрировал во Всемирной организации интеллектуальной собственности торговую марку ZELENSKYY. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы, с которыми удалось ознакомиться журналистам агентства. По их данным компания политика располагается в Швейцарии.

В числе прочего, фирма может предоставлять ритуальные услуги — кремацию, бальзамирование, организацию и проведение похорон, а также заниматься детективной деятельностью.

Кроме того, под торговой маркой ZELENSKYY, которая была зарегистрирована в октябре 2022 года, можно выпускать продукты питания (квас, молоко, рыбу, соки, энергетические напитки и алкоголь, а также табачные изделия), бытовые товары и даже аппараты МРТ.

В регистрационных документах, сообщают РИА Новости, указаны имя, отчество и фамилия украинского лидера, а также домашний адрес, полностью совпадающий с опубликованным на официальном сайте его офиса — по проспекту Героев Сталинграда, который был переименован в проспект Владимира Ивасюка в 2022 году. Исходя из этих данных агентство и сделало вывод, что бренд имеет отношение именно к украинскому лидеру, а не к его однофамильцу.

Также известно, что торговая марка зарегистрирована для использования в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, Грузии, Израиле, США, Армении, Японии, Турции, Швейцарии, Молдавии и Китае.

Ранее, писал 5-tv.ru, кандидат в президенты США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.